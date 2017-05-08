// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Израиле хотят лишить арабский статуса официального языка

В Израиле хотят лишить арабский статуса официального языка
8 мая 2017 - 17:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Власти Израиля намерены лишить арабский язык статуса второго официального языка.

Комиссия министров утвердила законопроект, который предполагает, что арабский язык в будущем будет иметь лишь «особый статус», пишет Deutsche Welle со ссылкой на Times of Israel.

Законопроекту еще предстоит пройти два чтения в парламенте. В 2014 году аналогичная инициатива потерпела фиаско.

Критики указывают, что подобная норма будет дискриминировать арабское и другие меньшинства, проживающие в Израиле. Более 20 процентов из 8.7 миллиона израильтян - арабы.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Израиль может лишить арабский язык статуса официального
 Самое значимое
The Guardian: Из-за потепления отношений между США и курдами растет напряженность на турецкой границеThe Guardian: Из-за потепления отношений между США и курдами растет напряженность на турецкой границе
Несмотря на рост негатива со стороны Турции, Вашингтон продолжает видеть в курдах незаменимых союзников на следующем этапе кампании против «Исламского государства» - шагов в направлении Ракки
Власти Венеции ограничат число посещающих город туристовВласти Венеции ограничат число посещающих город туристов
Власти Венеции установят специальные устройства для подсчета многочисленных туристов, ежедневно приезжающих в город, который вместе с Венецианской лагуной входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Аграмунту запретили выступать от имени ПАСЕАграмунту запретили выступать от имени ПАСЕ
Аграмунт не пришел на заседание уставного органа ассамблеи — Бюро, где, как ожидалось, он мог объявить о своей отставке из-за поездки в Сирию в марте
Совет Европы расследует возможные случаи подкупа парламентариев со стороны БакуСовет Европы расследует возможные случаи подкупа парламентариев со стороны Баку
В 2013 году проект резолюции о политзаключенных в Азербайджане, составленный на основании доклада немецкого депутата Кристофом Штрессером, был неожиданно отклонен
Partner news
 Статьи
Да будет свет

Главные научные события марта

 Самое читаемое в разделе
Ученые установили, что группа крови может влиять на риск сердечного приступа
Захарова назвала «хамством» статьи азербайджанских журналистов
В Дании нашли новый метод борьбы с раком
Папа Римский призвал к объединению религий для борьбы с террором
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Армения может принять участие в разминировании в Сирии Ереван планирует участвовать в разминировании в Сирии и продолжит поставлять этой стране гуманитарную помощь, заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.
Минобороны Армении: Военно-политическая деятельность Анкары в Баку - угроза для Москвы Турция, будучи членом Североатлантического альянса, развивает активную военно-политическую деятельность в Азербайджане, создавая тем самым угрозу для России.
Когда президент Франции Макрон был кандидатом: О Геноциде, карабахском урегулировании и армянской общине Макрон обещал продолжить борьбу за полное международное признание Геноцида армян, способствовать мирному урегулированию карабахского конфликта, также выразил свое восхищение армянской общиной Франции.
В «рецепт» счастливой жизни ученые включили острый перец, кофе и цветную капусту Современные методы медицинской статистики позволяют оценить влияние самых разных факторов на наше здоровье.