В Израиле хотят лишить арабский статуса официального языка

PanARMENIAN.Net - Власти Израиля намерены лишить арабский язык статуса второго официального языка.

Комиссия министров утвердила законопроект, который предполагает, что арабский язык в будущем будет иметь лишь «особый статус», пишет Deutsche Welle со ссылкой на Times of Israel.

Законопроекту еще предстоит пройти два чтения в парламенте. В 2014 году аналогичная инициатива потерпела фиаско.

Критики указывают, что подобная норма будет дискриминировать арабское и другие меньшинства, проживающие в Израиле. Более 20 процентов из 8.7 миллиона израильтян - арабы.