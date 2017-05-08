В Израиле хотят лишить арабский статуса официального языка
8 мая 2017 - 17:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Израиля намерены лишить арабский язык статуса второго официального языка.
Комиссия министров утвердила законопроект, который предполагает, что арабский язык в будущем будет иметь лишь «особый статус», пишет Deutsche Welle со ссылкой на Times of Israel.
Законопроекту еще предстоит пройти два чтения в парламенте. В 2014 году аналогичная инициатива потерпела фиаско.
Критики указывают, что подобная норма будет дискриминировать арабское и другие меньшинства, проживающие в Израиле. Более 20 процентов из 8.7 миллиона израильтян - арабы.
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