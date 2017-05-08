В Афганистане убит один из главарей ИГ

PanARMENIAN.Net - Абдул Хасиб, один из руководителей джихадистской группировки «Исламское государство» (ИГ) в Афганистане, был убит во время атаки, совершенной афганскими и американскими солдатами. Как сообщили военные США, гибель Хасиба и ряда других «высокопоставленных» представителей ИГ последовала в конце апреля на востоке Афганистана.

По заявлению представителей армии США, ликвидация Хасиба и его приближенных может «значительно» ослабить позиции ИГ, а также приблизить главную цель военных - уничтожение всей террористической группировки, пишет Deutsche Welle.

Во время спецоперации, проведенной в афганской провинции Нангархар, были убиты также двое американских солдат. По словам представителя Пентагона, они могли быть по ошибке застрелены союзниками США в начале многочасовой боевой операции.

Убежище Хасиба находилось неподалеку от тоннельного комплекса, на который американские военные 13 апреля сбросили крупнейшую неядерную бомбу («мать всех бомб»). По данным, полученным из афганских источников, таким образом были убиты 92 боевика ИГ. По подсчетам министерства обороны США, в Афганистане находятся еще около тысячи террористов ИГ.