Эмма Уотсон получила первую гендерно-нейтральную премию MTV за роль в фильме «Красавица и чудовище»
8 мая 2017 - 18:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Британская актриса Эмма Уотсон, исполнившая главную роль в фильме-мюзикле «Красавица и чудовище», выиграла в гендерно-нейтральной номинации на звание лучшего актера кино по версии телеканала MTV.
«Думаю, что эта награда досталась мне из-за Белль и того, что она собой олицетворяет. Жители поселка в нашей сказке хотели заставить Белль думать, что мир намного меньше того, который она себе представляла, что в нем гораздо меньше возможностей для нее. Я люблю играть тех, кто не обращает внимание на подобные слова», — отметила актриса, пишет Lenta.ru со ссылкой на телеканал CNN.
С 2017 года телеканал отказался от разделения номинаций на мужские и женские. Соперниками Уотсон были австралиец Хью Джекман («Логан») и шотландец Джеймс Макэвой («Сплит»).
Кинокартину режиссера Билла Кондона «Красавица и чудовище» признали также фильмом года.
26-я церемония вручения премии MTV в области кино и телевидения (MTV Movie & TV Awards) прошла в Лос-Анджелесе 7 мая. Награда существует с 1992 года. Победителей различных категорий выбирают путем голосования интернет-пользователей на сайте MTV. Мероприятие, как правило, обставляется в юмористическом ключе и пародирует премию «Оскар».
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