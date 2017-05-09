Азербайджанцы напали на армянскую колонну и устроили драку во время акции ко Дню Победы в Петербурге

PanARMENIAN.Net - В Санкт-Петербурге группа азербайджанцев из союза азербайджанской молодежной организации Петербурга напала на армянскую колонну, которая принимала участие в акции «Бессмертный полк» ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Об этом PanARMENIAN.Net с места событий сообщили участники акции «Бессмертный полк» в Петербурге, активисты петербургской армянской молодежной организации «Нор Серунд».

Армянская община Санкт-Петербурга ежегодно принимает участие в акции «Бессмертный полк». Около 200 армян проходят по главной улице Петербурга с портретами, героями Армении и Арцаха, участниками Великой Отечественной войны.

«Первая провокация произошла на Невском проспекте, когда четыре активиста Союза азербайджанской молодежи Санкт-Петербурга, включая заместителя председателя организации Зульфигара Исмаилова ворвались в колонну армянской делегации. Зульфигар Исмаилов сорвал флаг Нагорно-Карабахской Республики у пожилой женщины, попутно сбив ее с ног. Остальные активисты азербайджанской организации также стали врываться в колонну и ломать портреты армянских героев», - сказал PanARMENIAN.Net сопредседатель армянской молодёжной организации «Нор Серунд» Аршак Оганесян.

Он обратил внимание на то, что провокаторы действовали по наводке двоих людей в костюмах.

«Эти двое с самого начала движения армянской колонны преследовали нас, давали указания своим азербайджанским активистам и все снимали на видео. Это говорит о том, что это была заранее спланированная и тщательно подготовленная провокация», - отметил сопредседатель «Нор Серунда».

Он рассказал, что в результате провокации произошла небольшая стычка между азербайджанцами и армянами на Невском проспекте, после чего сотрудники полиции задержали зачинщиков азербайджанской организации, с армянской стороны задержанных нет.

Однако, по словам Аршака Оганесяна, азербайджанцы на этом не остановились.

«Дойдя до Дворцовой площади, дорогу армянской колонне преградила толпа азербайджанцев из восьми человек, также активистов союза азербайджанской молодежной организации Санкт-Петербурга во главе уже с председателем Закиром Набизаде», - сказал находящийся в армянской колонне Оганесян.

Он отметил, что со стороны азербайджанцев звучали оскорбления в отношении флага Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) и угрозы в адрес представителей армянской делегации.

«Словесная перепалка переросла в небольшую драку, которую вовремя пресекли сотрудники ОМОНа. Все члены союза азербайджанской молодежи Петербурга были задержаны, двое из них убежали», - заявил Оганесян.

По словам другой участницы событий Анаит Бабаян, азербайджанцы первыми напали на армянскую колонну и устроили драку. Запись об этом она разместила на своей странице в социальной сети Facebook.

«Азербайджанская диаспора напала на армянскую роту у дворцовой (Дворцовая площадь - ред.). Идет драка. Позор, ребята», - написала она.

Как сообщил PanARMENIAN.Net председатель армянской молодежной организации Санкт-Петербурга Филипп Давыдов среди армян пострадавших и задержанных нет.

«Мы шокированы действиями азербайджанской организации на мирной акции и считаем такое поведение недостойным», - заявил Давыдов.