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Трамп уволил директора ФБР

Трамп уволил директора ФБР
10 мая 2017 - 10:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Поиск нового постоянного директора разведки начнется немедленно.

Также отмечается, что Трамп в письме к Коми обвинил его в «неспособности эффективно руководить» ФБР. Президент США считает, что для восстановления доверия к службе, ей нужен новый лидер.

В январе 2017 года Министерство юстиции инициировало проверку ФБР из-за расследования об электронных письмах Клинтон. Минюст уточнил, что действия ФБР сторонники Клинтон называют «фактором поражения» кандидата от демократов в президентской гонке. В министерстве уже тогда заявили, что публичные высказывания Джеймса Коми о деле Клинтон, вероятно, были основаны на «ненадлежащих соображениях»

Ссылки по теме:
Rbc.ru. Дональд Трамп уволил директора ФБР
AFP. Trump fires FBI director Comey
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