Трамп будет вооружать курдов для борьбы с ИГ
10 мая 2017 - 11:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп утвердил план по вооружению курдских вооруженных формирований в Сирии, которые ведут борьбу с «Исламским государством» (ИГ). Об этом сообщили в Пентагоне.
Министерство обороны получило полномочия оснащать курдские элементы «Сирийских демократических сил» всем необходимым, чтобы гарантировать победу над ИГ в сирийской Ракке, говорится в сообщении, пишет РИА Новости.
В США рассчитывают на курдов как на единственную силу, которая в ближайшее время сможет успешно осаждать Ракку, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
«Курдские отряды — это единственная сила, которая сможет в ближайшее время успешно осаждать Ракку», — заявил он на брифинге с прессой.
При этом Спайсер признал, что в Вашингтоне знают об опасениях турецкой стороны относительно вооружения курдов. Спайсер заверил Турцию «в приверженности США защите своих союзников по НАТО». Представитель Белого дома не уточнил, обсуждал ли Трамп вопросы поставки оружия курдским силам с Анкарой.
«Сирийские демократические силы», основу которых составляют курды, пытаются окружить «столицу» ИГ в Сирии – Ракку. До 8 мая США и их союзники оказывали этим силам авиационную поддержку и помощь в разведке и военной подготовке.
Возможные поставки оружия курдам вызывали недовольство у Турции, где считают, что эти курдские формирования связаны с запрещенной «Рабочей партией Курдистана». РПК признается и Анкарой, и Вашингтоном террористической.
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