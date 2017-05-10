Итальянская береговая охрана в 2013 году отказала в помощи тонущим мигрантам: 268 человек погибли
10 мая 2017 - 12:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Около 4 лет назад, 10 октября 2013 года, недалеко от Мальты и еще ближе к итальянской Лампедузе затонуло рыболовное судно, унося с собой на дно 268 беженцев, в том числе 60 детей. Это - одна из самых больших трагедий в Европе за время кризиса беженцев.
«Помогите нам, мы умираем» - эти слова сирийских беженцев звучат на аудиозаписях экстренного вызова, который они сделали в тот момент, когда их корабль с 479 людьми на борту погружался на дно в Средиземном море.
На аудиозаписи, опубликованной 8 мая, слышно, как сирийский врач, используя последний кредит, сделал экстренный вызов. Корабль, на котором находилось 479 человек, начал тонуть, нужна была экстренная помощь. «Помогите нам, мы умираем», – сказал врач, пишет Lifebel.
Однако итальянские аварийные службы проявили жуткое спокойствие. «Сэр, вы находитесь ближе к Мальте. Позвоните к ним», – ответил оператор. Последующее расследование показало, что рыболовное судно затонуло в 218 километров от Мальты и всего в 133 км от итальянской Лампедузы.
Второй вызов также был безуспешным: «Я врач, мы умираем». Но и на этот раз мужчина получил четкий ответ, что нужно звонить в Мальту. «Но у меня нет денег на мобильном телефоне, сделайте это за меня. У вас есть мой номер», – умоляет он.
Итальянцы, в конце концов, связались с Мальтой, но решение так и не было достигнуто. Спустя несколько часов корабль затонул, унося с собой на дно 268 беженцев, в том числе 60 детей. Доктор, который сделал экстренный вызов, выжил.
8 мая записи переговоров с итальянской береговой охраной впервые были обнародованы, что привело к сложной дискуссии между Мальтой и Италией.
Photo. UNHCR
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