Посла Турции в Израиле вызвали на ковер после заявлений Эрдогана об Иерусалиме

PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Израиля вызвал посла Турции Кемаля Окема для разъяснений касательно недавних заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Израиля.

8 мая Эрдоган призвал мусульман «как можно чаще посещать мечеть Аль-Акса», расположенную на храмовой горе Иерусалима, так как «каждый день, который Иерусалим находится под оккупацией (Израиля — ред.)» является «оскорблением» для них. Он также раскритиковал законопроект Израиля, предусматривающий запрет на традиционный призыв к молитве для мусульман поздней ночью и ранним утром.

«Те, кто систематически нарушает права человека в своей собственной стране, не должны поучать единственную демократию в регионе», — заявил представитель МИД Израиля Эммануэль Начсон, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Jerusalem Post.

Турция и Израиль, некогда бывшие стратегическими партнерами, отдалились друг от друга после прихода к власти в Анкаре исламистов, переориентировавших турецкую внешнюю политику с европейской интеграции на укрепление позиций в арабо-мусульманском мире. Пиком взаимного охлаждения стал инцидент с «Флотилией свободы».