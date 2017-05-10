Могерини: ЕС вскоре объявит об упрощении визового режима с Украиной
10 мая 2017 - 11:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Евросоюз через несколько дней объявит о соглашении по упрощению визового режима с Украиной. Об этом заявила 9 мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини на заседании Совбеза ООН.
«Мы не признаём и не признаем никогда незаконную аннексию Крыма Россией», - подчеркнула также Могерини, добавив, что ЕС будет продолжать работу по урегулированию конфликта на востоке Украины, пишет Deutsche Welle.
2 марта послы государств-членов Евросоюза одобрили неофициальное соглашение, касающееся либерализации визового режима с Украиной. 6 апреля большинство депутатов Европарламента поддержали это решение. Безвизовый режим между ЕС и Украиной вступит в силу через 20 дней после публикации соответствующего документа в «Официальном журнале» ЕС.
Граждане Украины смогут «въезжать в ЕС на 90 дней в каждый 180-дневный период с деловыми и туристическими целями, а также по семейным делам». Безвизовый режим не дает гражданам Украины права на трудоустройство в странах Евросоюза.
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