Сопредседатель МГ ОБСЕ: Россия не хочет войны в Нагорном Карабахе

PanARMENIAN.Net - Несмотря на разногласия между Россией и США, обе страны тесно сотрудничают в вопросе урегулирования карабахского конфликта. Об этом заявил временный сопредседатель МГ ОБСЕ от США, посол Ричард Хогланд.

«Бесспорно, наши национальные интересы отличаются от национальных интересов России, потому что мы имеем разную историю отношений, имеем разные подходы. Однако это не означает, что мы не можем работать вместе над решением этой проблемы», - заявил Хогланд в интервью армянской и азербайджанской службам государственной радиостанции «Голос Америки».

По его словам, Москва, как и Вашингтон и Париж, также хочет мира на Южном Кавказе. «Для меня совершенно понятно, что Москва не хочет войны в Нагорном Карабахе, Москва не хочет войны между Азербайджаном и Арменией. Это дестабилизирует весь регион и нанесет ущерб интересам России», - сказал посол.

По словам Хогланда, даже в условиях резкого ухудшения российско-американских отношений все 3 сопредседателя тесно сотрудничали в вопросе мирного урегулирования карабахского конфликта.

«Это сфера, по части которой мы можем сказать, что отношения между Вашингтоном и Москвой не имеют никакого негативного влияния», - отметил Хогланд.

По словам временного сопредседателя МГ ОБСЕ, сейчас посредники пытаются возобновить полноценные переговоры между сторонами.

«Наша работа состоит в том, чтобы создать такую атмосферу доверия, которая позволила бы обеим сторонам сесть за стол переговоров», - заключил дипломат.

Касаясь четырехдневной войны апреля 2016 года, Хогланд отметил: «Мы еще не достигли такой точки, когда международное сообщество посредством миротворцев или экономической помощи сможет гарантировать полное устранение насилия. Это должны сделать сами лидеры».

По словам посла, наступило время реального компромиссного урегулирования проблемы, от которого стороны не потеряют, а каждая сторона выиграет: «В конце концов, это – ответственность лидеров обеих сторон: серьезно заниматься мирными переговорами. Когда это произойдет, для региона откроются все виды возможностей: развития связи, грузоперевозок, уменьшения изоляции для более выгодных экономических условий. Так что, стороны сразу почувствуют эти позитивные последствия. Почувствуют их и народы».

Американский сопредседатель МГ добавил, что, по его мнению, Вашингтону необходимо более активно вовлечься в мирный процесс: «Я согласен, что нам необходимо быть немного активнее, однако, мы находимся в самом раннем периоде нового аппарата США. Этот новый аппарат пока еще только разрабатывает свои внешнеполитические подходы и команду, так что, давайте будем немного терпеливыми и посмотрим, как все это будет развиваться в ближайшие месяцы».

28 апреля при посредничестве России, министры иностранных дел Армении, РФ и Азербайджана обсудили в Москве карабахское урегулирование, договорившись продолжить контакты по всем обсуждавшимся вопросам. На встрече продолжилось обсуждение перспектив продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию. Была подчеркнута необходимость выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в апреле и июне 2016 года.

По итогам трехсторонних переговоров министров России, Азербайджана и Армении прошла их встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ — послами России, США и Франции, а также представителем действующего председателя ОБСЕ, в ходе которой состоялся обмен мнениями о положении дел в нагорно-карабахском урегулировании.