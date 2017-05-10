В Институте Марса подсчитали стоимость полета на красную планету

PanARMENIAN.Net - Паскаль Ли, директор Института Марса, частично финансируемого NASA, подсчитал, сколько будет стоить отправка миссии NASA на Марс. Он уверен, что пилотируемый полет на красную планету обойдется человечеству в совершенно астрономическую суму — от 400 миллиардов до 1 триллиона долларов.

Большая часть денег будет потрачена вовсе не на ракеты (это, считает, Паскаль, самая простая составляющая), а на создание новых технологий, позволяющих сохранить жизнь астронавтов в условиях враждебной среды Марса, пишет Ferra.ru.

Утверждается, что жизнь колонистов на другой планете будет схожа с жизнью людей в первые годы покорения Антарктики. Таких людей будет немного, уверен эксперт, и работать они будут в тяжелых условиях на протяжении многих лет.

Паскаль Ли также напомнил, что в 1960 годы вся программа посадки на Луну стоила 24 миллиарда долларов.

Бюджет NASA за год составляет 19 миллиардов долларов. Для сравнения, на оборону в США выделяется 400 миллиардов долларов ежегодно.

Глава компании SpaceX, американский бизнесмен Илон Маск в сентябре 2016 года представил проект межпланетной транспортной системы ITS (Interplanetary Transport System), предназначенной для колонизации Марса. Предполагается, что на Красной планете будет построено полностью автономное поселение. Благодаря ITS в колонию на Марсе через полвека переберется миллион человек. Сегодня, по оценкам, стоимость отправки человека на Марс — 10 миллиардов долларов. Маск считает, что и 10 миллионов — это слишком дорого. И предлагает программу удешевления полетов на Красную планету. Деньги на нее он намерен найти у частных партнеров и энтузиастов.