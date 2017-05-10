В Институте Марса подсчитали стоимость полета на красную планету
10 мая 2017 - 13:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Паскаль Ли, директор Института Марса, частично финансируемого NASA, подсчитал, сколько будет стоить отправка миссии NASA на Марс. Он уверен, что пилотируемый полет на красную планету обойдется человечеству в совершенно астрономическую суму — от 400 миллиардов до 1 триллиона долларов.
Большая часть денег будет потрачена вовсе не на ракеты (это, считает, Паскаль, самая простая составляющая), а на создание новых технологий, позволяющих сохранить жизнь астронавтов в условиях враждебной среды Марса, пишет Ferra.ru.
Утверждается, что жизнь колонистов на другой планете будет схожа с жизнью людей в первые годы покорения Антарктики. Таких людей будет немного, уверен эксперт, и работать они будут в тяжелых условиях на протяжении многих лет.
Паскаль Ли также напомнил, что в 1960 годы вся программа посадки на Луну стоила 24 миллиарда долларов.
Бюджет NASA за год составляет 19 миллиардов долларов. Для сравнения, на оборону в США выделяется 400 миллиардов долларов ежегодно.
Глава компании SpaceX, американский бизнесмен Илон Маск в сентябре 2016 года представил проект межпланетной транспортной системы ITS (Interplanetary Transport System), предназначенной для колонизации Марса. Предполагается, что на Красной планете будет построено полностью автономное поселение. Благодаря ITS в колонию на Марсе через полвека переберется миллион человек. Сегодня, по оценкам, стоимость отправки человека на Марс — 10 миллиардов долларов. Маск считает, что и 10 миллионов — это слишком дорого. И предлагает программу удешевления полетов на Красную планету. Деньги на нее он намерен найти у частных партнеров и энтузиастов.
Самое значимое
Двенадцатилетняя девочка Раджгаури Павар из графства Чешир набрала 162 балла на тестировании, определяющем коэффициента интеллекта.
Несмотря на рост негатива со стороны Турции, Вашингтон продолжает видеть в курдах незаменимых союзников на следующем этапе кампании против «Исламского государства» - шагов в направлении Ракки
Власти Венеции установят специальные устройства для подсчета многочисленных туристов, ежедневно приезжающих в город, который вместе с Венецианской лагуной входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Аграмунт не пришел на заседание уставного органа ассамблеи — Бюро, где, как ожидалось, он мог объявить о своей отставке из-за поездки в Сирию в марте
Partner news
Последние новости
Российский эксперт: Армяне на «Бессмертном полку» имели полное право на использование карабахской символики Такое мнение в беседе с PanARMENIAN.Net выразил независимый эксперт, российский политолог Владимир Масленников.
Армяне Петербурга готовы ответить азербайджанцам в суде в связи с дракой 9 мая (видео) Община армян Петербурга готова подать иск и разбираться в суде в связи с нападением азербайджанцев 9 мая в Санкт-Петербурге в ходе акции «Бессмертный полк»
Вышел первый трейлер нового «Бегущего по лезвию» (видео) Премьера новой части запланирована на 6 октября 2017 года. Ролик длится чуть больше двух минут и никаких конкретных деталей сюжета в нем не раскрывается
Букмекеры по-прежнему считают армянскую участницу Арцвик фаворитом «Евровидения» Международные букмекеры включили певицу Арцвик, представляющую Армению на «Евровидении-2017», в число фаворитов конкурса.