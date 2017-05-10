// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Марукян: От закрытия ереванского офиса ОБСЕ отношения с Арменией не пострадают

Марукян: От закрытия ереванского офиса ОБСЕ отношения с Арменией не пострадают
10 мая 2017 - 13:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Возможное закрытие Ереванского офиса ОБСЕ в политическом плане не может оказать негативного влияния на отношения с Арменией. Об этом в ходе пресс-конференции 10 мая заявил депутат парламента Армении Эдмон Марукян.

Ранее Азербайджан помешал продлению мандата Ереванского офиса ОБСЕ. Как заявляли в Баку, деятельность Ереванского офиса, в частности, в военной сфере, вызывала беспокойство Азербайджана.

«В политическом контексте активность отношений между Арменией и ОБСЕ не может пострадать, поскольку офис закрыт не по инициативе Армении», - сказал депутат, передает Aysor.am.

Касаясь реализуемых в рамках ОБСЕ программ, Марукян отметил, что европейская сторона может продолжать реализацию программ через другие каналы.

.В МИД Армении заявили, что мандат деятельности ереванского офиса ОБСЕ не был продлен из-за позиции Баку. Комментируя развития вокруг ереванского офиса ОБСЕ, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян 4 мая заявил, что председательство, секретариат ОБСЕ, страны-участницы Организации, – все поддерживают деятельность Ереванского офиса. По словам Бабаяна, представитель председательствующей в ОБСЕ Австрии 4 мая выступил с речью в Постоянном совете и заявил, что вопреки приложенным усилиям оказалось невозможным достичь согласия по вопросу продления мандата ереванского офиса.

Решение об открытии офиса ОБСЕ в Ереване было принято на заседании Постоянного совета организации в июле 1999 года. В решении отмечалось, что при взаимном соглашении ОБСЕ и Армении срок действия офиса каждый раз может продлеваться на 12 месяцев.

Читайте также:Свитальский: Надеемся на дальнейшую деятельность программы Ереванского офиса ОБСЕ

Ссылки по теме:
Aysor.am: Հայաստանի և ԵԱՀԿ միջև հարաբերությունները որևէ կերպ չեն կարող վնասվել գրասենյակի փակումից. Էդմոն Մարուքյան
 Самое значимое
Хачатуров освобожден от должности секретаря СНБ АрменииХачатуров освобожден от должности секретаря СНБ Армении
Он приступит к исполнению обязанностей Генсека ОДКБ со 2 мая.
В Ереване официально стартовала избирательная кампания в Совет старейшинВ Ереване официально стартовала избирательная кампания в Совет старейшин
В выборах принимают участие три политические силы: две оппозиционные — блок «ЕЛК» и партия «Еркир цирани» и провластная Республиканская партия Армении.
Ле Пен: Воссоединение с Арменией - наиболее приемлемый вариант карабахского урегулированияЛе Пен: Воссоединение с Арменией - наиболее приемлемый вариант карабахского урегулирования
Ле Пен также затронула тему Геноцида армян. Она заявила, что в случае избрания президентом продолжит чтить память жертв Геноцида армян
АРФ «Дашнакцутюн» не будет участвовать в выборах Совета старейшин ЕреванаАРФ «Дашнакцутюн» не будет участвовать в выборах Совета старейшин Еревана
Об этом сообщается в распространенном партией заявлении.
Partner news
 Статьи
Тот, кто говорит «ни пяди земли», роет могилу этой нации

Главные тезисы интервью Левона Тер-Петросяна

 Самое читаемое в разделе
Заруи Постанджян выдвигается в качестве кандидата в мэры Еревана
Блок «Оганян-Раффи-Осканян» не будет участвовать в выборах в Совет старейшин Еревана
Партия «Армянское возрождение» решила не принимать участия в выборах в Совет старейшин Еревана
Виген Саркисян: Армянские ВС вынуждены предпринимать ответные действия на линии соприкосновения
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
  Разделы по теме
Армения и мир
 Последние новости
Российский эксперт: Армяне на «Бессмертном полку» имели полное право на использование карабахской символики Такое мнение в беседе с PanARMENIAN.Net выразил независимый эксперт, российский политолог Владимир Масленников.
Ибрагимович получил бонусы в размере около €4 млн за голы в МЮ Средняя сумма, полученная за первые пять голов, составила по 47 тысяч фунтов, за вторые пять мячей швед получил по 79 тысяч, за третьи – 111 тысяч, за четвертые – по 143 тысячи
Армяне Петербурга готовы ответить азербайджанцам в суде в связи с дракой 9 мая (видео) Община армян Петербурга готова подать иск и разбираться в суде в связи с нападением азербайджанцев 9 мая в Санкт-Петербурге в ходе акции «Бессмертный полк»
Ассанж предложил работу уволенному Трампом директору ФБР Ранее 10 мая стало известно, что президент США Дональд Трамп отправил Коми в отставку.