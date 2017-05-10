Марукян: От закрытия ереванского офиса ОБСЕ отношения с Арменией не пострадают

PanARMENIAN.Net - Возможное закрытие Ереванского офиса ОБСЕ в политическом плане не может оказать негативного влияния на отношения с Арменией. Об этом в ходе пресс-конференции 10 мая заявил депутат парламента Армении Эдмон Марукян.

Ранее Азербайджан помешал продлению мандата Ереванского офиса ОБСЕ. Как заявляли в Баку, деятельность Ереванского офиса, в частности, в военной сфере, вызывала беспокойство Азербайджана.

«В политическом контексте активность отношений между Арменией и ОБСЕ не может пострадать, поскольку офис закрыт не по инициативе Армении», - сказал депутат, передает Aysor.am.

Касаясь реализуемых в рамках ОБСЕ программ, Марукян отметил, что европейская сторона может продолжать реализацию программ через другие каналы.

.В МИД Армении заявили, что мандат деятельности ереванского офиса ОБСЕ не был продлен из-за позиции Баку. Комментируя развития вокруг ереванского офиса ОБСЕ, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян 4 мая заявил, что председательство, секретариат ОБСЕ, страны-участницы Организации, – все поддерживают деятельность Ереванского офиса. По словам Бабаяна, представитель председательствующей в ОБСЕ Австрии 4 мая выступил с речью в Постоянном совете и заявил, что вопреки приложенным усилиям оказалось невозможным достичь согласия по вопросу продления мандата ереванского офиса.

Решение об открытии офиса ОБСЕ в Ереване было принято на заседании Постоянного совета организации в июле 1999 года. В решении отмечалось, что при взаимном соглашении ОБСЕ и Армении срок действия офиса каждый раз может продлеваться на 12 месяцев.

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