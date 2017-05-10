Samsung разработал кнопочную клавиатуру для нового Galaxy S8 Plus

PanARMENIAN.Net - Разработчики компании Samsung представили клиентам кнопочную клавиатуру, подходящую для новой модели смартфона Galaxy S8 Plus.

Новый аксессуар уже поступил в продажу со стоимостью 60 долларов и подойдет каждому покупателю. По словам представителей компании Samsung, кнопочная клавиатура вместе с задней крышкой для смартфона Galaxy S8 Plus не требует электронного соединения, пишет Telegraf.

Пользователь легко может закрепить новинку с задней панелью и мобильное устройство станет выглядеть совершенно иначе. Теперь выпущенная недавно модель может стать мощнейшей мобильной техникой с установленной физической панелью. Специалисты разработали крышку и клавиатуру так, чтобы камера была в свободном доступе и с ней не возникало бы трудностей.

Эксперты уже успели найти один минус кнопочной клавиатуры от компании Samsung. Оказалось, разработчики корпорации не предусмотрели в новинке подсветку клавиш. Владельцы модели Galaxy S8 Plus не смогут воспользоваться аксессуаром при темном освещении. Помимо этого, данную продукцию могут не поддерживать некоторые игровые приложения на мобильном устройстве, которые запускаются только с помощью сенсора. Специалисты утверждают, что покупатели могут снять клавиатуру и крышку в любой момент.