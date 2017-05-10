Коньяк Ереванского завода АРАРАТ получил золотую медаль на Берлинском международном конкурсе

PanARMENIAN.Net - Коньяк «Ани» Ереванского коньячного завода АРАРАТ получил золотую медаль на Берлинском международном конкурсе спиртных напитков, а сам Ереванский коньячный завод был удостоен специальной международной медали «Предприятие года».

Конкурс, на котором были представлены более 400 напитков из 20 стран мира, проходил с 5-6 марта.

Берлинский международный конкурс спиртных напитков уникален в плане судейской коллегии, в состав которой входят ведущие профессионалы алкогольной индустрии, в их числе ключевые представители он и офф-трейд каналов, дистрибьюторы и импортеры, которые могут оказать прямое влияние на продажи данного напитка.

АРАРАТ - первый армянский бренд, представляющий Армению в течение всего времени существования конкурса.

Ранее коньяки АРАРАТ одержали победы на престижных международных конкурсах, таких как Сан-францисский международный конкурс вин и спиртных напитков и World Spirits Award.

Коньяк АРАРАТ «Ани» назван в честь столицы средневековой Армении. А символ царской династии Багратидов — грациозный барс, украшавший главные из 40 ворот Ани, изображен на упаковке одноименного коньяка гаммы АРАРАТ.

Армянские коньяки АРАРАТ производятся на Ереванском коньячном заводе по традиционной технологии, основы которой были заложены еще в 1887 году братьями Василием и Нерсесом Таирянц. В 1998 году Ереванский коньячный завод вошел в международную компанию Pernod Ricard (Перно Рикар), мирового лидера в сфере премиального алкоголя.