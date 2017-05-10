ЕБРР улучшил прогноз экономического роста Армении до 2.5%
10 мая 2017 - 16:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 10 мая пересмотрел прогноз экономического роста Армении на 0.5% до 2.5% в 2017 году.
Согласно прогнозам, экономический рост Армении в 2017 году составит 2.5%, а в 2018 году - 3%.
ЕБРР, действующий в 36 странах, начиная с Восточной Европы и заканчивая Морокко и Монголией, снизил ожидания по сравнению с ноябрьскими прогнозами, проявив осторожный оптимизм, но предупредив об усилении экономической и политической неопределенности в будущем.
Рост ВВП Армении замедлился по сравнению с 3% в 2015 году до 0.2% в 2016 году, что обусловлено снижением активности в строительстве и сельском хозяйстве, говорится с отчете ЕБРР.
«Значительная финансовая консолидация планируется в 2017 году для сокращения соотношения государственного долга к ВВП, который увеличился до 57% от показателя ВВП в конце 2016 года»,- отмечает банк.
В прогнозе также говорится, что в первом квартале 2017 года экономические показатели в Армении указывали на рост промышленного производства, внешней торговли и сферы услуг, в то время как производительность сельского хозяйства и строительства оставалась низкой.
Кроме того, ЕБРР снизил прогноз роста ВВП Турции и Азербайджана на 0.4% и 1.5% до 2.6% и отрицательного показателя в 0.5% в 2017 году, соответственно. Банк подтвердил предыдущий прогноз роста ВВП России на 1.2% в 2017 году и Грузии - на 3.9%, соответственно.
Ранее в докладе ООН «Экономическое и социальное исследование Азии и Тихоокеанского региона 2017» отмечалось, что экономика Армении в 2017 году вырастет до 2.5%, а в 2018 году до 3%.Эксперты ООН считают, что ожидаемый экономический подъем в России должен помочь активизировать денежные переводы в Армению, на которые приходится около 13% ВВП Армении.
Согласно госбюджету Армении, рост ВВП в Армении на 2017 год запланирован в размере 3,2%. По последним данным ВБ прогнозирует рост экономики Армении в 2017 году до 2.7%, МВФ – 2.9%, Fitch – 2.1% и ЕАБР – 2.9%, АБР – 2.2%.
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