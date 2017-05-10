Букмекеры по-прежнему считают армянскую участницу Арцвик фаворитом «Евровидения»
10 мая 2017 - 14:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Международные букмекеры включили певицу Арцвик, представляющую Армению на «Евровидении-2017», в число фаворитов конкурса.
В «Евровидении-2017» принимают участие 43 страны. Второй полуфинал конкурса пройдет 11 мая, финал — 13 мая в Киеве.В ходе состоявшегося 9 мая в Киеве полуфинала Арцвик обеспечила себе путевку в финал, который состоится 13 мая.
Так, известная букмекерская контора Williamhill принимает ставки на победу представительницы Армении с песней Fly with me (Летай со мной) коэффициентом 17.0 – это четвертый показатель среди всех участников.Фаворитом конкурса также считаются представитель Италии Франческо Габбани (1.73). Второе место специалисты отдают Португалии (3.25), третье - Болгарии (15.0).
Армения принимает участие в конкурсе «Евровидение» с 2006 года. Лучшие результаты – четвертое место, показали певица Сирушо в 2008 году и Арам MP3 (Арам Саркисян) в 2014 году.
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