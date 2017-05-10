Ассанж предложил работу уволенному Трампом директору ФБР
10 мая 2017 - 15:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Джулиан Ассанж предложил экс-директору ФБР Джеймсу Коми работу в WikiLeaks.
Ранее 10 мая стало известно, что президент США Дональд Трамп отправил Коми в отставку.
«Должно быть ему нравится должным образом расследовать правительство США», — нгаписал Ассанж в своем микроблоге Twitter.
Джеймс Коми стал главой ФБР в 2013 году (президентом США тогда был Барак Обама). Трамп уволил его за то, что тот узурпировал полномочия главы Минюста США Джеффа Сешнса, закрыв дело против Хиллари Клинтон. Коми также вел расследование против Трампа на предмет возможных «связей с Россией», которые опровергают как в американском Белом доме , так и в московском Кремле.
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