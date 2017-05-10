Армяне Петербурга готовы ответить азербайджанцам в суде в связи с дракой 9 мая

PanARMENIAN.Net - Армянская община Петербурга готова подать иск и разбираться в суде в связи с нападением азербайджанцев 9 мая в Санкт-Петербурге в ходе акции «Бессмертный полк». Об этом заявил PanARMENIAN.Net председатель Национально-Культурной автономии Санкт-Петербурга Карен Мкртчян.

В Петербурге группа азербайджанцев из союза азербайджанской молодежной организации Петербурга напала на армянскую колонну, которая принимала участие в акции «Бессмертный полк» ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Об этом PanARMENIAN.Net с места событий сообщили участники акции «Бессмертный полк» в Петербурге, активисты петербургской армянской молодежной организации «Нор Серунд».

«Что было сделано, то уже сделано. Они наверняка пойдут сейчас в суд, мы готовы ответить. Очень важно сейчас не обострять и не усложнять сложившуюся обстановку и перенести разбирательство в суд, будем решать в рамках российского законодательства», - сказал Карен Мкртчян.

В свою очередь, председатель армянской молодежной организации Петербурга «Нор Серунд» Филипп Давыдов заявил PanARMENIAN.Net что действия азербайджанцев на акции «Бессмертный полк» были заранее спланированы.

«Как мы и ожидали, азербайджанцы в своей традиционной стилистике переносят войну на информационное поле – они используют местные СМИ, сообщая им откровенно лживую информацию: например, они сказали, что побили 30 армян, при этом же к нам поступают угрозы, они заявляют, что забросают армянскую общину судебными исками об избиении их активистов, что у них есть медицинские справки. Мы привыкли к такой модели поведения, они так поступают на протяжении 20 лет», - сказал Давыдов.

В результате провокации произошла небольшая стычка между азербайджанцами и армянами на Невском проспекте, после чего сотрудники полиции задержали зачинщиков азербайджанской организации, с армянской стороны задержанных нет.

По его словам, сложившаяся в настоящее время ситуация отличается тем, что на этот раз азербайджанцы получили достойный ответ.

«Примечательно, что вместе с армянской молодёжью, взрослое поколение встало на защиту своего флага (флага Республики Арцах, Нагорно-Карабахской Республики, НКР – ред.), своего достоинства. Супруг женщины, которую сбил заместитель председателя азербайджанской организации Зульфигар Исмаилов, пустил в ход портрет своего деда, который держал в руках», - отметил Давыдов.

На вопрос PanARMENIAN.Net о том, откуда он знает, что человеком, пытавшимся сорвать флаг Арцаха был именно Зульфигар Исмаилов, Давыдов ответил что его и председателя союза азербайджанской молодежи Закира Набизаде узнали активисты «Нор Серунда».

«Еще возмутителен тот факт, что Закир Набизаде занимается межнациональной политикой в Петербурге. Он с 2015 года занимал должность председателя Молодежного Совета при Доме национальностей Санкт-Петербурга. Мы рекомендуем Дому национальностей тщательно рассмотреть этот вопрос», - заявил Давыдов.

Относительно наличия флага Арцаха у армянских участников акции «Бессмертный полк» Давыдов рассказал, что азербайджанцы жаловалаись сотрудникам полиции и просили убрать его.

«Азербайджанцы просили сотрудников полиции отобрать у наших (армян – ред.) флаг Карабаха, но это не подействовало на полицейских, поскольку наш флаг не являеется запрещенной символикой. Флаг НКР был на «Бессмертном полку», оттуда родом маршалы и Герои Советского Союза», - подчернкул Давыдов.

Он отметил, что армянам ничего не нужно доказывать.

«Нам нечего доказывать и кого-то на что-то провоцировать, нашими отцами и дедами все было доказано 25 лет на войне. Азербайджанцам, считающих себя национальными героями, совершив данный поступок в Петербурге 9 мая, рекомендую надеть военную форму и отправиться на границу. Азербайджанская молодежь явно действовала по указке своих старших и не понимала, что они являются просто инструментом. Хочу, чтобы знали, что если кто-то посягнет на нашу родину, на нашу символику, мы всегда дадим достойный ответ», - заявил Филипп Давыдов.

Армянская община Санкт-Петербурга ежегодно принимает участие в акции «Бессмертный полк». Около 200 армян проходят по главной улице Петербурга с портретами, героями Армении и Арцаха, участниками Великой Отечественной войны.