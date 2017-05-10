Ибрагимович получил бонусы в размере около €4 млн за голы в МЮ

PanARMENIAN.Net - Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович получал бонусы за забитые голы, сумма которых достигала 143 тысяч фунтов стерлингов. Выплаты зависели от важности матча и турнира, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Daily Mail.

Средняя сумма, полученная за первые пять голов, составила по 47 тысяч фунтов, за вторые пять мячей швед получил по 79 тысяч, за третьи – 111 тысяч, за четвертые – по 143 тысячи. После 20 голов в сезоне форварду выплачивалось по 119 тысяч фунтов стерлингов за взятие ворот.

Общая сумма бонусов за голы составила 2.86 миллиона фунтов стерлингов (3.92 миллиона евро).За год футболист заработал более 19 миллионов фунтов.

Швед присоединился к МЮ летом 2016 года. В текущем сезоне в составе манкунианцев Ибрагимович провел 46 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 8 голевых передач.