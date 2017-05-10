Российский эксперт: Армяне на «Бессмертном полку» имели полное право на использование карабахской символики

PanARMENIAN.Net - Армяне на акции «Бессмертный полк» 9 мая в Петербурге не нарушали закон РФ и имели полное право на демонстрацию символики Нагорно-Карабахской Республики. Такое мнение в беседе с PanARMENIAN.Net выразил независимый эксперт, российский политолог Владимир Масленников.

9 мая в Петербурге группа азербайджанцев из союза азербайджанской молодежной организации Петербурга напала на армянскую колонну, которая принимала участие в акции «Бессмертный полк» ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Азербайджанцы сбили с ног пожилую женщину и пытались сорвать флаг Нагорно-Карабахской Республики, однако получили отпор от армян. В результате инфицидента петербургская полиция задержала азербайджанцев. Со стороны армян задержанных нет.

«Флаг Нагорно-Карабахской республики не является запрещенной символикой на территории Российской Федерации, поэтому его публичная демонстрация на акциях не может осуждаться. Более того, нужно помнить, что тысячи армян из Нагорного Карабаха удостоены наград за подвиги на полях Второй мировой войны, поэтому, нет ничего удивительного в том, что их потомки хотят подчеркнуть вклад героев в общую победу, поднимая этот флаг на памятных мероприятиях», - сказал Масленников.

Он подчеркнул, что армяне не нарушали закон и имели полное право на демонстрацию карабахской Карабаха.

«Также, хотелось бы заметить, что использование участниками акции флагов других непризнанных и частично-признанных государств (Абхазия, Южная Осетия, ДНР, ЛНР) происходит постоянно и не вызывает конфликтных ситуаций», - отметил российский эксперт.

На вопрос о том, как дальше будут развиваться события, Масленников отметил, что если будет подано заявление в правоохранительные органы, то провокаторы могут получить административное взыскание.

«Ввиду того, что провокация имела политический контекст, произошла во время проведения международной акции памяти и носила силовой характер, действия представителей азербайджанской организации можно квалифицировать как экстремистские. В будущем, организаторы мероприятия и полиция должны более оперативно реагировать на подобные инциденты и пресекать и до начала столкновений», - отметил политолог. Он также сказал, что если произошедшая ситуация не будет иметь никаких последствий для зачинщиков, то подобное поведение может стать нормой.

«Поведение провокаторов, в данном случае представителей азербайджанской организации идет вразрез со смысловой нагрузкой акции («Бессмертный полк» - ред) , да и просто оскорбительно, как для ветеранов ВОВ, так и для россиян в целом», - заключил Масленников.

Относительно наличия флага Карабаха у армянских участников акции «Бессмертный полк» председатель армянской молодежной организации Петербурга «Нор Серунд»Давыдов рассказал, что азербайджанцы жаловалаись сотрудникам полиции и просили убрать его.

«Азербайджанцы просили сотрудников полиции отобрать у наших (армян – ред.) флаг Карабаха, но это не подействовало на полицейских, поскольку наш флаг не являеется запрещенной символикой. Флаг НКР был на «Бессмертный полку», оттуда родом маршалы и Герои Советского Союза», - подчернкул Давыдов.

Ранее председатель Национально-Культурной автономии Санкт-Петербурга Карен Мкртчян сообщил PanARMENIAN.Net , что армянская община Петербурга готова разбираться в суде в связи с нападением азербайджанцев 9 мая.

Армянская община Санкт-Петербурга ежегодно принимает участие в акции «Бессмертный полк». Около 200 армян проходят по главной улице Петербурга с портретами, героями Армении и Арцаха, участниками Великой Отечественной войны.