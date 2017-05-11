Олланд принял отставку французского правительства
11 мая 2017 - 10:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Франции Франсуа Олланд принял отставку правительства.
Олланд попросил премьер-министра Бернара Казнева продолжить выполнять свои обязанности до начала работы нового правительства, передает РБК со ссылкой на Le Parisien.
Согласно сообщению на сайте кабмина Франции, Казнев сообщил о своей отставке и отставке правительства 10 мая. В начале следующей недели избранный президент Эммануэль Макрон назначит нового премьер-министра и членов правительства, отмечается в сообщении.
8 мая Франсуа Олланд заявил, что передаст полномочия Эммануэлю Макрону 14 мая. Он отметил, что готов помогать будущему главе государства. «Я горжусь тем, что своей деятельностью указал ему (Макрону) тот путь, которым он сможет в дальнейшем продвигаться вперед», — подчеркнул президент.
Министерство внутренних дел Франции 8 мая опубликовало окончательные результаты голосования во втором туре президентских выборов. Эмманюэль Макрон одержал победу, набрав 66,10% голосов. За него проголосовали 20 753 798 избирателей.
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