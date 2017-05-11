Новые препараты помогут продлить жизни людей с ВИЧ на 10 лет

PanARMENIAN.Net - Согласно новому исследованию ученых из Университета Бристоля, молодые люди с ВИЧ, принимающие новейшие препараты, могут рассчитывать на практически среднестатистическую продолжительность жизни.

Пациенты, которые начали применять высокоактивную антиретровирусную терапию в 2010 году, согласно прогнозам, проживут на 10 лет дольше, чем пациенты, которые впервые получили препараты в 1996 году, пишет Newsru.co со ссылкой на BBC.

При этом врачи подчеркивают, что чем раньше пациент начинает лечение, тем больше у него шансов на долгую и полноценную жизнь.

Исследование показало, что у новых препаратов гораздо менее побочных эффектов и что вирусу труднее выработать к ним резистентность.

Ранее стало известно, что Испанские ученые, возможно, продвинулись в поиске вакцины от ВИЧ, которая помогает иммунитету бороться с вирусом.Исследователи из Барселоны использовали препарат, разработанный профессором Томашем Ханке из Оксфордского университета в Великобритании. Исследование продолжается до сих пор в трех больницах Барселоны.