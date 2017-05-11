ВС Азербайджана переместили танки в направлении армянского Талиша

PanARMENIAN.Net - 10 мая и в ночь на 11 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил нарушил режим прекращения огня свыше 65 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций около 1700 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. В мартакертском направлении ВС Азербайджана применили также 82-мм минометы (4 снаряда) и пушки Д-44 (8 снарядов).

Помимо случаев нарушения режима перемирия, 10 мая, около 13:30 по местному времени, в направлении Тапкаракоюнлу-Талиш было зарегистрировано перемещение бронетехники (около 10 танков) противника. В 14:55 указанные танки вернулись на исходные позиции.

Передовые подразделения Армии обороны НКР для подавления активности ВС Азербайджана прибегли к ответным действиям, неся по всей протяженности линии соприкосновения бдительное боевое дежурство. На данный момент оперативная обстановка на передовой спокойная, сообщают в ведомстве.

В ночь на 10 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско- азербайджанских ВС нарушил режим прекращения огня 60 раз. По армянским позициям было произведено более 970 выстрелов из разнокалиберного стрелкового оружия. В южном направлении азербайджанская сторона применила 60-миллиметровый миномет (3 снаряда).