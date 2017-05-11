// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В России предлагают ввести налог на малодетность

В России предлагают ввести налог на малодетность
11 мая 2017 - 13:49 AMT

PanARMENIAN.Net - В России предлагают предоставлять дополнительные льготы и оказывать поддержку многодетным семьям, а также ввести в стране налог на малодетность.Проект закона «О статусе многодетных семей» разработали в Институте демографии, миграции и регионального развития. Авторы считают, что в стране слишком много семей, в которых нет ни одного ребенка - около одной трети от общего количества.

Плодиться и размножаться россиянам должна помочь новая фискальная нагрузка. Платить будут все, у кого меньше двух детей. Не хочешь раскошеливаться — рожай.

«Чтобы численность населения к 2035 году не сократилась, нам нужно больше многодетных семей», - заявил председатель наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов, сообщает «КП».

«Количество пар с тремя и более детьми надо увеличить в семь раз.

Авторы законопроекта предлагают создать в стране «Фонд будущего». Ячейка общества с тремя-четырьмя чадами получит 25 тысяч рублей. С пятью-семью — 45 тысяч рублей. Если у родителей больше восьми детей, им будут давать по 100 тысяч рублей каждый месяц.

По словам Крупникова, нигде в мире таких законов нет.

« Но и такая демографическая проблема только у нас. Так что без радикальных мер никуда. Рождаемостью надо заниматься серьезно. Без системного подхода ничего не сделать», - сказал он.

Проект закона «О статусе многодетных семей» отправлен Владимиру Путину. Мнение президента о налоге на малодетность пока не известно.

Ссылки по теме:
Kp.ru. Меньше двух детей - плати дополнительный налог
 Самое значимое
12-летняя девочка в Великобритании побила результаты IQ-теста Хокинга и Эйнштейна12-летняя девочка в Великобритании побила результаты IQ-теста Хокинга и Эйнштейна
Двенадцатилетняя девочка Раджгаури Павар из графства Чешир набрала 162 балла на тестировании, определяющем коэффициента интеллекта.
The Guardian: Из-за потепления отношений между США и курдами растет напряженность на турецкой границеThe Guardian: Из-за потепления отношений между США и курдами растет напряженность на турецкой границе
Несмотря на рост негатива со стороны Турции, Вашингтон продолжает видеть в курдах незаменимых союзников на следующем этапе кампании против «Исламского государства» - шагов в направлении Ракки
Власти Венеции ограничат число посещающих город туристовВласти Венеции ограничат число посещающих город туристов
Власти Венеции установят специальные устройства для подсчета многочисленных туристов, ежедневно приезжающих в город, который вместе с Венецианской лагуной входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Аграмунту запретили выступать от имени ПАСЕАграмунту запретили выступать от имени ПАСЕ
Аграмунт не пришел на заседание уставного органа ассамблеи — Бюро, где, как ожидалось, он мог объявить о своей отставке из-за поездки в Сирию в марте
Partner news
 Статьи
Да будет свет

Главные научные события марта

 Самое читаемое в разделе
12.000 беженцев возвращаются в освобожденные деревни Алеппо
Ученые установили, что группа крови может влиять на риск сердечного приступа
В Сирии вспыхнули новые бои несмотря на меморандум о зонах деэскалации
Захарова назвала «хамством» статьи азербайджанских журналистов
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Армянские спортсмены в странах ЕАЭС не будут считаться легионерами Спортсмены из стран Евразийского экономического союза не должны считаться легионерами в других государствах ЕАЭС, и, соответственно, на них не должны распространяться количественные ограничения.
К 88-летию композитора Авета Тертеряна в его севанском доме пройдет международный фестиваль В Армении 29 июля состоится третий фестиваль, посвященный творчеству великого армянского композитора Авета Тертеряна.
СЕ: В Армении уважают культуры и языки нацменьшинств Об этом говорится в обнародованном 11 мая докладе Совета Европы о выполнении Арменией обязательств в рамках Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств.
Республиканская партия Армении и АРФД подписали меморандум о создании коалиции Меморандум подписали вице-председатель Республиканской партии Армении Армен Ашотян и представитель Верховного органа АРФД Агван Варданян