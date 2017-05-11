В России предлагают ввести налог на малодетность

PanARMENIAN.Net - В России предлагают предоставлять дополнительные льготы и оказывать поддержку многодетным семьям, а также ввести в стране налог на малодетность.Проект закона «О статусе многодетных семей» разработали в Институте демографии, миграции и регионального развития. Авторы считают, что в стране слишком много семей, в которых нет ни одного ребенка - около одной трети от общего количества.

Плодиться и размножаться россиянам должна помочь новая фискальная нагрузка. Платить будут все, у кого меньше двух детей. Не хочешь раскошеливаться — рожай.

«Чтобы численность населения к 2035 году не сократилась, нам нужно больше многодетных семей», - заявил председатель наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов, сообщает «КП».

«Количество пар с тремя и более детьми надо увеличить в семь раз.

Авторы законопроекта предлагают создать в стране «Фонд будущего». Ячейка общества с тремя-четырьмя чадами получит 25 тысяч рублей. С пятью-семью — 45 тысяч рублей. Если у родителей больше восьми детей, им будут давать по 100 тысяч рублей каждый месяц.

По словам Крупникова, нигде в мире таких законов нет.

« Но и такая демографическая проблема только у нас. Так что без радикальных мер никуда. Рождаемостью надо заниматься серьезно. Без системного подхода ничего не сделать», - сказал он.

Проект закона «О статусе многодетных семей» отправлен Владимиру Путину. Мнение президента о налоге на малодетность пока не известно.