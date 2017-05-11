Оператор армянской телекомпании «Шант» ранен в результате азербайджанского обстрела

PanARMENIAN.Net - 10 мая, около 18:00 по местному времени, в северном направлении линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС по обстрел попал автомобиль съемочной группы программы «На позициях» армянской телекомпании «Шант». В результате обстрела с азербайджанской стороны ранен оператор Давид Атоян.

«Противник обстрелял автомобиль съемочной группы из крупнокалиберного оружия. Ранение получил оператор программы Давид Атоян»,- сообщает «Горизонт».

По словам автора передачи Аршака Закаряна, оператор был прооперирован ночью, его состояние оценивается как нормальное, пишет A1plus.am.

10 мая и в ночь на 11 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил нарушил режим прекращения огня свыше 65 раз.В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций около 1700 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. В мартакертском направлении ВС Азербайджана применили также 82-мм минометы (4 снаряда) и пушки Д-44 (8 снарядов). Помимо случаев нарушения режима перемирия, 10 мая, около 13:30 по местному времени, в направлении Тапкаракоюнлу-Талиш было зарегистрировано перемещение бронетехники (около 10 танков) противника. В 14:55 указанные танки вернулись на исходные позиции.