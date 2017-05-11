Озеро Севан - в топ-5 популярных у российских туристов курортов СНГ на лето

PanARMENIAN.Net - Армянское озеро Севан вошло в топ-5 самых популярных курортов для отдыха российских туристов в странах СНГ летом 2017 года. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат по итогам проведенного анализа.

Первую пятерку курортов стран СНГ, популярных у российских туристов, составляют курорты Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана и Армении.

В топ-5 самых популярных у туристов курортов стран СНГ, кроме Севана, вошли Боровое (Казахстан), Иссык-Куль (Кыргызстан), Нарочь (Беларусь) и Ленкорань (Азербайджан).

По данным источника, отдых на озере Севан российские туристы бронируют в среднем на 3 дня. Туристический бюджет отдыха в Армении составит в среднем 65 долларов в сутки. На озеро из России приезжают туристы в основном из Москвы и Санкт-Петербурга.

Рейтинг составлен по данным анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.

Армения заняла третье место среди стран СНГ и ближнего зарубежья, популярных для гастрономического туризма россиян. В первую пятерку стран СНГ и ближнего зарубежья, популярных для гастрономического туризма жителей России, входят Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан.