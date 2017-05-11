«Реал» предложил МЮ купить Хамеса
11 мая 2017 - 11:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Мадридский «Реал» предложил «Манчестер Юнайтед» приобрести права на полузащитника Хамеса Родригеса.
Колумбийского футболиста беспокоит то обстоятельство, что в «Королевском клубе» у него нет соответствующей игровой практики, пишет Championat.com со ссылкой на Marca.
Перед стартом и по ходу нынешнего сезона испанские СМИ неоднократно предполагали, что он может сменить клубную прописку. Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан в свою очередь всегда отмечал, что не имеет претензий к игроку и его подходу к делу.
«Реал» в Примере провел 35 матчей, а сам футболист принял участие в 20 из них, выйдя на поле в стартовом составе в 12 играх. Он стал автором 8 голов и 6 результативных передач.
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