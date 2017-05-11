В Сирии повстанцы освободили от ИГ стратегически важный город Табка
11 мая 2017 - 12:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Вооруженный альянс сирийской оппозиции и курдских формирований «Силы демократической Сирии» (SDF), в который входят курдские и арабские отряды, взял под свой контроль стратегически важный город Табка. Об этом сообщили SDF и Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR).
Также от боевиков освобождена находящаяся рядом с городом плотина на реке Евфрат, пишет Deutsche Welle.
Город Табка расположен примерно в 50 км от Ракки - центрального оплота террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Через него идет важный маршрут снабжения в Ракку. Силы SDF при поддержке США вошли в город 24 апреля.
Табка находилась под контролем боевиков ИГ с 2013 года.
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