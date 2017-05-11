PowerPoint научился переводить презентации в реальном времени

PanARMENIAN.Net - На открытии конференции Microsoft Build 2017, которая проходит с 10 мая по 12 мая в Сиэтле, компания Microsoft продемонстрировала новую функцию для приложения PowerPoint — перевод презентаций в режиме реального времени.

С помощью дополнения PowerPoint Translator презентации могут переводиться в автоматически с одного языка на другой и обратно. Аудитория может следить за презентацией через мобильное приложение Translator, а также задавать вопросы, которые тоже будут переводиться в реальном времени, пишет Ferra.ru.

На данный момент поддерживается 9 языков для устной речи и более 60 для письменной речи. Microsoft пообещала выложить превью дополнения на сайте своего экспериментального подразделения Garage.

Ранее компания Microsoft представила на пресс-мероприятии в Нью-Йорке ноутбук Surface и ОС Windows 10 S, а также новую мышку серии Arc. Модель Microsoft Surface Arc может становиться плоской и тонкой для удобной транспортировки, а для работы принимает изогнутую форму.