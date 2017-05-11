PowerPoint научился переводить презентации в реальном времени
11 мая 2017 - 13:03 AMT
PanARMENIAN.Net - На открытии конференции Microsoft Build 2017, которая проходит с 10 мая по 12 мая в Сиэтле, компания Microsoft продемонстрировала новую функцию для приложения PowerPoint — перевод презентаций в режиме реального времени.
С помощью дополнения PowerPoint Translator презентации могут переводиться в автоматически с одного языка на другой и обратно. Аудитория может следить за презентацией через мобильное приложение Translator, а также задавать вопросы, которые тоже будут переводиться в реальном времени, пишет Ferra.ru.
На данный момент поддерживается 9 языков для устной речи и более 60 для письменной речи. Microsoft пообещала выложить превью дополнения на сайте своего экспериментального подразделения Garage.
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