Мхитарян: На поле я похож на зверя или монстра
11 мая 2017 - 12:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян заявил, что на поле он старается быть похожим на зверя или монстра.
Он также рассказал, что унаследовал много способностей от своего отца - Гамлета Мхитаряна, выступавшего за ереванский «Арарат» и французский «Валанс», но не видит общего между собой и отцом: «У меня много способностей от моего отца, но думаю, что он был быстрее меня. У него был мощный удар и естественный инстинкт того, как забивать голы. Чувствую, что немного отличаюсь от него».
«Неважно сколько у вас врожденных навыков и возможностей, с которыми вы родились. Самое главное, что вы должны их использовать, и для правильного обращения с ними нужно много работать. Если у тебя есть талант, но ты не работаешь должным образом, то станешь ничем»,- отметил Мхитарян, пишет официальный сайт МЮ.
«В «МЮ» я улучшил свой темп, быстроту и силу, потому что находясь здесь необходимо адаптироваться к футболу в АПЛ. На поле я стараюсь быть похожим на зверя или монстра. Борюсь за каждый мяч изо всех сил. Вне поля я очень спокойный»,- добавил армянский футболист.
В текущем сезоне Мхитарян провел в составе «Манчестер Юнайтед» 36 матчей во всех турнирах и забил 10 голов.
Четыре из 10 голов, номинированных на премию «Гол сезона» «Манчестер Юнайтед», принадлежат Генриху Мхитаряну. Голосование уже открыто, на звание гола сезона претендуют голы армянского футболиста в матчах МЮ против клубов «Заря», «Сандерленд», «Уиган» и «Лестер».
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