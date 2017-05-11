Министр: В 2017 году в результате инвестиционных программ создадут 10.000 рабочих мест
11 мая 2017 - 15:27 AMT
PanARMENIAN.Net - В 2017 году в результате реализации инвестиционных программ будет создано 10 тысяч рабочих мест. Об этом 11 мая на пресс-конференции заявил министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян.
«Не хочу забегать вперед, но, по моему мнению, первые инвестиции будут в сфере возобновляемых источников энергии», – сказал Караян.
По его словам, в Армении в направлении привлечения инвестиций реализовывается достаточно программ.
«В ближайшее время будет обнародована также статистика касательно иностранных инвестиций», – сказал министр, добавив, что инвестиционной активности способствовали произведенные изменения.
Было представлено свыше 70 инвестиционных программ стоимостью 95 млрд долларов.
Караян отметил, что активность наблюдается практически во всех сферах, а население почувствует изменения с созданием рабочих мест.
«Уже рабочие места создаются, ожидается, что в этом году в результате реализации инвестиционных программ будет создано 10 тысяч рабочих мест», – отметил Караян, передаетPanorama.am.
Самое значимое
Единственной страной, имеющей задолженность перед Арменией является Грузия.
На новом заводе будет работать 120 человек. Обучать дилижанцев мастерству изготовления пива будут профессионалы из Еревана
«ГСБПП не вводила подобного запрета, просто осуществляет более строгий пограничный контроль в целях безопасности», - сообщили PanARMENIAN.Net в пресс-службе ГСБПП
По словам Варданян, с 2007 года фонд IDeA совместно со своими партнерами и донорами вложил в Армению более 550 млн долларов
Partner news
Последние новости
Армянские спортсмены в странах ЕАЭС не будут считаться легионерами Спортсмены из стран Евразийского экономического союза не должны считаться легионерами в других государствах ЕАЭС, и, соответственно, на них не должны распространяться количественные ограничения.
К 88-летию композитора Авета Тертеряна в его севанском доме пройдет международный фестиваль В Армении 29 июля состоится третий фестиваль, посвященный творчеству великого армянского композитора Авета Тертеряна.
СЕ: В Армении уважают культуры и языки нацменьшинств Об этом говорится в обнародованном 11 мая докладе Совета Европы о выполнении Арменией обязательств в рамках Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств.
Республиканская партия Армении и АРФД подписали меморандум о создании коалиции Меморандум подписали вице-председатель Республиканской партии Армении Армен Ашотян и представитель Верховного органа АРФД Агван Варданян