Министр: В 2017 году в результате инвестиционных программ создадут 10.000 рабочих мест

PanARMENIAN.Net - В 2017 году в результате реализации инвестиционных программ будет создано 10 тысяч рабочих мест. Об этом 11 мая на пресс-конференции заявил министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян.

«Не хочу забегать вперед, но, по моему мнению, первые инвестиции будут в сфере возобновляемых источников энергии», – сказал Караян.

По его словам, в Армении в направлении привлечения инвестиций реализовывается достаточно программ.

«В ближайшее время будет обнародована также статистика касательно иностранных инвестиций», – сказал министр, добавив, что инвестиционной активности способствовали произведенные изменения.

Было представлено свыше 70 инвестиционных программ стоимостью 95 млрд долларов.

Караян отметил, что активность наблюдается практически во всех сферах, а население почувствует изменения с созданием рабочих мест.

«Уже рабочие места создаются, ожидается, что в этом году в результате реализации инвестиционных программ будет создано 10 тысяч рабочих мест», – отметил Караян, передаетPanorama.am.