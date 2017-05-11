Курды хотят «построить свободную Сирию» с помощью американского оружия

PanARMENIAN.Net - Сирийские курды намерены с помощью американского оружия «построить свободную Сирию». Об этом говорится в заявлении официального представителя курдского ополчения YPG Редура Хелиля (Rêdûr Xelîl).

«Наши силы… провозглашают, что мы построим Сирию, где все люди будут жить вместе свободно, при поддержке сил международной коалиции побеждая темные силы», — говорится в заявлении, передает РИА Новости.

10 мая президент США Дональд Трамп утвердил план по вооружению курдских формирований в Сирии, которые ведут борьбу с «Исламским государством» (ИГ), несмотря на возражения Турции. В Пентагоне сообщили, что США намерены предоставить курдам в Сирии «ограниченную партию» оружия, необходимого для освобождения от ИГ города Ракка, в том числе минометы и пулеметы.

Хелиль приветствовал решение США, одновременно назвав его «запоздалым».

«Несмотря на то, что решение Белого дома официально предоставить оружие YPG принято немного поздно, оно стало свидетельством доверия к нашим силам, сражающимся против ИГ и всех террористических бандгрупп… YPG доказала всему миру, особенно международным коалиционным силам, что это главная сила, борющаяся с терроризмом. До этого решения США наши силы долго испытывали нехватку (оружия – ред.)», — говорится в заявлении официального представителя YPG.

Курдские отряды, в том числе ополчение YPG, являются основой «Сирийских демократических сил» (SDF). При поддержке американской авиации и спецназа они ведут освобождение сирийских городов Табка и Ракка от ИГ. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Турции, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической.