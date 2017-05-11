Совет ЕС окончательно утвердил решение о предоставлении безвизового режима украинцам

PanARMENIAN.Net - Совет Европейского Союза окончательно утвердил решение о предоставлении гражданам Украины безвизового режима. Законодательный акт Европейского парламента и Совета был утвержден без обсуждения в соответствии с повесткой дня, пишет УНИАН.

В нем говорится об «освобождении от виз граждан ЕС во время поездок в Украину и украинских владельцев биометрических паспортов во время поездок в ЕС». Соответствующее решение было принято 11 мая в Брюсселе в рамках непрофильного заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства.

Если против принятия решения не выступает ни одно государство Евросоюза, вопрос выносят для технического утверждения на непрофильное заседание Совета ЕС, что ускоряет процедуру. В частности, безвизовый режим для граждан Грузии рассматривали министры по вопросам энергетики стран ЕС, а для граждан Молдовы – министры транспорта.

Документ президенты Европарламента и Совета ЕС должны подписать в ЕП 17 мая. После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что ожидает вступления в силу безвизового режима с ЕС для украинцев 11 июня.

6 апреля Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим. Днем ранее состоялось обсуждение вопроса безвиза, в ходе которого было констатировано, что Украина в выполнении требований для введения безвизового режима с Евросоюзом «даже превзошла ожидания» в плане воплощения реформ. 26 апреля Комитет постоянных представителей стран - членов Европейского Союза (COREPER) также поддержал это решение.