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Совет ЕС окончательно утвердил решение о предоставлении безвизового режима украинцам

Совет ЕС окончательно утвердил решение о предоставлении безвизового режима украинцам
11 мая 2017 - 13:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Совет Европейского Союза окончательно утвердил решение о предоставлении гражданам Украины безвизового режима. Законодательный акт Европейского парламента и Совета был утвержден без обсуждения в соответствии с повесткой дня, пишет УНИАН.

В нем говорится об «освобождении от виз граждан ЕС во время поездок в Украину и украинских владельцев биометрических паспортов во время поездок в ЕС». Соответствующее решение было принято 11 мая в Брюсселе в рамках непрофильного заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства.

Если против принятия решения не выступает ни одно государство Евросоюза, вопрос выносят для технического утверждения на непрофильное заседание Совета ЕС, что ускоряет процедуру. В частности, безвизовый режим для граждан Грузии рассматривали министры по вопросам энергетики стран ЕС, а для граждан Молдовы – министры транспорта.

Документ президенты Европарламента и Совета ЕС должны подписать в ЕП 17 мая. После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что ожидает вступления в силу безвизового режима с ЕС для украинцев 11 июня.

6 апреля Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим. Днем ранее состоялось обсуждение вопроса безвиза, в ходе которого было констатировано, что Украина в выполнении требований для введения безвизового режима с Евросоюзом «даже превзошла ожидания» в плане воплощения реформ. 26 апреля Комитет постоянных представителей стран - членов Европейского Союза (COREPER) также поддержал это решение.

Ссылки по теме:
Unian.net: Совет ЕС утвердил безвиз для Украины
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