Республиканская партия Армении и АРФД подписали меморандум о создании коалиции

PanARMENIAN.Net - Правящая Республиканская партия Армении (РПА) и АРФ Дашнакцутюн 11 мая подписали меморандум о формировании политической коалиции, который будет в силе до завершения полномочий Национального Собрания Армении 6-го созыва, то есть, до 2022 года.

Основой для подписания меморандума о создании коалиции стали новая Конституция, предыдущий меморандум, предвыборные программы партий и результаты прошедших в стране парламентских выборов. Основными направлениями коалиции станут борьба с коррупцией, реформы правовой системы, исходящие из новой Конституции, а также развитие конкурентоспособной экономики и институтов по правам человека.

Меморандум подписали вице-председатель Республиканской партии Армении Армен Ашотян и представитель Верховного органа АРФД Агван Варданян. На церемонии подписания присутствовали также премьер-министр Армении Карен Карапетян, мэр Еревана Тарон Маркарян, член РПА Гагик Минасян, члены АРФД Арсен Амбарцумян, Микаел Манукян.

Выборы в Национальное собрание Армении состоялись 2 апреля. Первое заседание нового парламента пройдет 18 мая. В новый парламент РА прошли 105 депутатов из четырех политических сил - правящая Республиканская партия Армении (58 мандатов), блоки «Царукян» (31 мандат) и «ЕЛК» (9), АРФ Дашнакцутюн (7).