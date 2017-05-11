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СЕ: В Армении уважают культуры и языки нацменьшинств

СЕ: В Армении уважают культуры и языки нацменьшинств
11 мая 2017 - 18:11 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения и ее жители с уважением относятся к другим культурам и языкам. Об этом говорится в обнародованном 11 мая докладе Совета Европы о выполнении Арменией обязательств в рамках Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств.

Отмечается, что законодательство и нормативные акты Армении соответствуют обязательствам страны по содействию использованию региональных языков и языков меньшинств в общественной жизни. Однако необходимо сделать еще больше, чтобы повысить уровень информированности о языках и культурах национальных меньшинств в стране, решить проблему нехватки средств и изменить отношение властей к защите языков.

Доклад охватывает период до конца мая 2016 года и уделяет особое внимание мерам, принятым для продвижения пяти языков, которые Армения признает языками меньшинств и защищает в соответствии с Хартией: ассирийского, греческого, курдского, русского и езидского.

Отмечается некоторый прогресс в частности в связи с публикацией школьных учебников. Ситуация с русскими не вызывает беспокойства, поскольку, это единственный язык меньшинства, на котором двуязычное образование предоставляется на различных уровнях образовательной системы.

Напротив, ситуация с греческим языком не соответствует обязательствам, взятым на себя Арменией. Существует опасность того, что понтийский греческий исчезнет как язык меньшинства в стране. Эксперты отмечают, что для поддержки греческого языка необходимы решительные действия со стороны государственных органов.

Также указывается на определенные недостатки в продвижении ассирийского, курдского и езидского языков. Эти три языка меньшинств в незначительной степени представлены в государственных и частных СМИ. Существует нехватка хорошо подготовленных учителей. Недостатки связаны, прежде всего, с отсутствием средств, которые особенно влияют на преподавание и СМИ.

Поддержка, оказываемая языкам меньшинств в Армении, часто ограничивается фольклорными фестивалями или предоставлением помещений для проведения различных мероприятий, инициированных самими меньшинствами.

Эксперты Совета Европы отмечают тенденцию со стороны властей Армении переложить ответственность за выполнение Хартии на местные власти и национальные меньшинства и использовать это в качестве оправдания отсутствия упреждающих мер. Пассивное отношение властей создает впечатление, что защита языков меньшинств лежит на самих меньшинствах. Однако Хартия возлагает обязательства на власти, а не на меньшинства, на поощрение и защиту языков меньшинств, подчеркивают эксперты.

Армения присоединилась к Хартии региональных языков и языков меньшинств в мае 2002 года.

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