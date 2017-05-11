К 88-летию композитора Авета Тертеряна в его севанском доме пройдет международный фестиваль
11 мая 2017 - 18:43 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 29 июля состоится третий фестиваль, посвященный творчеству великого армянского композитора Авета Тертеряна. Об этом сообщил PanARMENIAN.Net президент фонда «Искусство и будущее», глава армянской общины в Санкт-Петербурге Карен Мкртчян.
Авет Тертерян (1929-1994 годы) - армянский советский композитор и педагог, народный артист СССР. Признание получил в 1980-х годах. Автор восьми симфоний, опер «Огненное кольцо» и «Землетрясение», балета «Монологи Ричарда III», камерно-инструментальных и симфонических сочинений, музыки к документальному и художественному кино. В 1992-1993 годах вел мастер-классы в Уральской консерватории в Екатеринбурге. В 1994 году умер в Екатеринбурге, похоронен в Ереване.
Традиционно фестиваль пройдет в доме Тертеряна в Севане.
«Когда находишься в его доме, такое ощущение, что он просто вышел за булочкой и сейчас вернется», - сказал Карен Мкртчян.
По его убеждению, дом армянского композитора необходимо превратить в государственный музей.
«Авет Тертерян пока еще остается непризнанным гением. Это совершенный композитор даже не 20, а 21 века. Его музыка о преображении человека, это библейские звуки. Я не из тех, кто восхваляет все армянское, но второго Тертеряна просто нет», - сказал Мкртчян.
Он рассказал, что в этом году в фестивале Тертеряна будут участвовать трое молодых музыкантов из Петербурга и трое из Еревана.
«Это была мечта Тертеряна, чтобы его дом стал центром, где бы собирались молодых композиторы и музыканты», - отметил президент фонда «Искусство и будущее».
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