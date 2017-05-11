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Армянские спортсмены в странах ЕАЭС не будут считаться легионерами

Армянские спортсмены в странах ЕАЭС не будут считаться легионерами
11 мая 2017 - 18:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Спортсмены из стран Евразийского экономического союза не должны считаться легионерами в других государствах ЕАЭС, и, соответственно, на них не должны распространяться количественные ограничения.

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение уведомить государства-члены ЕАЭС (Армения, Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) о необходимости исполнения договора о ЕАЭС в части устранения количественных ограничений, установленных для спортсменов-легионеров из стран союза. Об этом сообщили в пресс-службе коллегии.

«Государства-члены, заключив договор о ЕАЭС, взяли на себя обязательства не вводить и не применять ограничения, установленные их законодательствами в целях защиты национального рынка труда в отношении трудовой деятельности, осуществляемой гражданами государств-членов ЕАЭС», - заявила член коллегии по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян, процитированная в сообщении.

«Коллегия ЕЭК сегодня приняла взвешенное решение о необходимости снятия барьеров для спортсменов из наших стран. На вопрос о том, что дает евразийская интеграция гражданам союза, - лучшим ответом является снятие барьеров на рынке труда», - сказала она.

В течение десяти календарных дней с даты вступления в силу решения ЕЭК просит правительства стран ЕАЭС проинформировать о принятых мерах по устранению ограничений, установленных как на уровне законодательства государств-членов, так и на уровне актов физкультурно-спортивных организаций в отношении профессиональных спортсменов-легионеров из стран ЕАЭС.

Теперь представители стран ЕАЭС не будут считаться легионерами, например, армянские и белорусские игроки в чемпионате России по футболу, что тренерам команд даст больше возможности для определения состава на игру.

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