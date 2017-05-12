Регулярные рейсы Ереван - Лондон будут осуществляться с остановкой в Тбилиси
12 мая 2017 - 10:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Авиакомпания Armenia совместно с грузинской авиакомпанией Georgian Airways запускает регулярный рейс Ереван-Лондон-Ереван с остановкой в Тбилиси. Первый рейс Ереван-Лондон-Ереван состоится 20 мая, пишет Sputnik-Армения.
«Тбилиси сегодня стал альтернативой Москве, Парижу, Вене. Для этого нашими авиакомпаниями сделано все возможное от приемлемых тарифов до комфортного перелета», — сказал заместитель директора авиакомпании Armenia Геворг Хачатрян.
По его словам, если из Еревана в Лондон через Москву или же Вену перелет может составить до 22 часов, то через Тбилиси временной люфт короче в три раза. Это за счет того, что остановка в Тбилиси короткая, а в отдельных случаях пассажиры не выходят из салона самолета.
Самолет из Еревана вылетит в Тбилиси, откуда, после получасовой остановки, возьмет курс на Лондон. Лайнеры авиакомпании Armenia из Еревана в Лондон будут летать дважды в неделю по понедельникам и субботам. Стоимость билета из Еревана в Лондон в оба конца составляет 430 евро.
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Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в ГУГА Армении.
Длина нового Zip Line составит 2680 м, высота - 200-300 м, продолжительность полета – 3 минуты, максимальная скорость – 120 км/ч.
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