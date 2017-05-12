ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 1750 выстрелов
12 мая 2017 - 09:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь с 11 на 12 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня около 90 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)).
В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 1750 выстрелов.
В южном и северном направлениях линии соприкосновения, помимо стрелкового оружия, ВС Азербайджана применили также 60-мм и 82-мм минометы (22 снаряда), гранатометы (12 снарядов).
Передовые подразделения Армии обороны НКР прибегли к ответным действиям, продолжая осуществлять надежную оборону боевых позиций.
10 мая и в ночь на 11 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил нарушил режим прекращения огня свыше 65 раз.В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций около 1700 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. В мартакертском направлении ВС Азербайджана применили также 82-мм минометы (4 снаряда) и пушки Д-44 (8 снарядов). Помимо случаев нарушения режима перемирия, 10 мая, около 13:30 по местному времени, в направлении Тапкаракоюнлу-Талиш было зарегистрировано перемещение бронетехники (около 10 танков) противника. В 14:55 указанные танки вернулись на исходные позиции.
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