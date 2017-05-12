В Киеве определилась вторая десятка финалистов «Евровидения»
12 мая 2017 - 10:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Вторая десятка финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2017» определилась 11 мая в Киеве.
По итогам первого полуфинала «Евровидения-2017» армянская участница Арцвик прошла в финал. Вместе с ней в финал прошли представители Молдовы, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Австралии, Кипра, Бельгии.
В финале им составят компанию представители Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии, которые прошли туда автоматически, как представители стран-основательниц конкурса. Также в финал напрямую попал представитель Украины в качестве конкурсанта от принимающей стороны.
Во втором полуфинале в четверг десятку финалистов выбрали из 18 конкурсантов на основании голосования телезрителей и национальных профессиональных команд жюри. Особых сюрпризов голосование во втором полуфинале не принесло, путевки в финал конкурса в основном получили претенденты, которых букмекеры называли фаворитами.
Кроме Костова из Болгарии, который выступил с песней Beautiful Mess (Красивый беспорядок) и белорусов, представивших публике песню Story Of My Life (История моей жизни), в финал фестиваля вышли представители Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии.
Финал конкурса состоится 13 мая.
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Армянская участница Арцвик вышла в финал международного конкурса «Евровидение-2017» с песней Fly with me.
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По итогам голосования первого дня репетиций Армения набрала 100 голосов, на втором месте оказалась Молдова (69 голосов), на третьем – Кипр (40 голосов).
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