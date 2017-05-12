РПК взяла на себя ответственность за гибель 5 турецких солдат

PanARMENIAN.Net - Боевое крыло запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана HPG взяло на себя ответственность за несколько нападений на турецкие армейские лагеря на востоке страны, в результате чего пять солдат погибли и 12 были ранены.

Как говорится в бюллетене пресс-службы HPG, вечером 8 мая партизаны HPG атаковали армейский конвой, следовавший в село Колемерг провинции Хаккари. Бронированный автомобиль был уничтожен, четверо солдат получили ранения, пишет РИА Новости.

9 мая партизаны атаковали армейский блокпост в районе Чукурча этой же провинции. Трое солдат были убиты.

В этот же день турецкая армия начала наступление в провинции Хаккари. Около деревни Чилмерга солдат атаковали бойцы HPG. Один солдат был ранен, восемь получили ранения, в том числе тяжелые.

10 мая женщины-партизаны из YJA-Star обстреляли армейские позиции на холме Координе в районе Чукурча. Один солдат погиб.

Конфликт Турции с РПК длится уже более 33 лет и унес жизни 40 тыс человек. После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в столкновениях с курдскими повстанцами погибли более 800 военных и полицейских. Генштаб Турции сообщил об уничтожении за этот период более 10 тысяч курдских повстанцев. Однако представители прокурдской Партии демократии народов утверждают, что в ходе антитеррористической операции погибли сотни мирных жителей.

HPG («Народные силы самообороны») — боевое крыло РПК. Одной из частей HPG являются женские отряды YJA-Star.

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