Алоян победил в дебютном поединке на профессиональном ринге
12 мая 2017 - 10:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский боксер армянского происхождения Миша Алоян в дебютном поединке на профессиональном ринге в Кемерово победил никарагуанца Ядера Кардосу.
По итогам 10-раундового боя в весовой категории до 52.16 кг 28-летний россиянин одержал победу единогласным решением судей - 100-90, 100-90, 99-91, передает «Спорт-Экспресс».
Алоян выиграл серебряную медаль на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, но был лишен награды за употребление запрещенных веществ.
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