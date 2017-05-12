Алоян победил в дебютном поединке на профессиональном ринге

PanARMENIAN.Net - Российский боксер армянского происхождения Миша Алоян в дебютном поединке на профессиональном ринге в Кемерово победил никарагуанца Ядера Кардосу.

По итогам 10-раундового боя в весовой категории до 52.16 кг 28-летний россиянин одержал победу единогласным решением судей - 100-90, 100-90, 99-91, передает «Спорт-Экспресс».

Алоян выиграл серебряную медаль на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, но был лишен награды за употребление запрещенных веществ.