Армения предложила создать в ЕАЭС систему оповещения об опасных товарах
12 мая 2017 - 11:02 AMT
PanARMENIAN.Net - В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по предложению Армении будет создана система оповещения об опасных товарах, способных нанести вред здоровью человека, пишет «Известия».
Проект соответствующего соглашения прошел стадию внутригосударственного согласования в странах – участницах ЕАЭС.
При обнаружении опасных товаров в стране их можно будет не только быстро отозвать с полок магазинов, но и предупредить о рисках соседние государства с помощью создаваемой системы.
Ее операторами станут органы в сфере защиты прав потребителей. В Европе аналогичные системы уже функционируют.
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассказали, что проект соглашения между странами – участницами ЕАЭС, в котором содержится норма о создании единой информационной системы об опасной продукции, уже написан.
В рамках соглашения ЕАЭС также предусматривается «незамедлительное проведение внеплановых проверок в случае, если речь идет о причинении вреда жизни и здоровью людей, животных и растений, окружающей среде». Утвердить соглашение планируется до конца 2017 года. Автором-разработчиком документа выступило министерство экономики Армении. Документ уже прошел процедуру внутригосударственного согласования.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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