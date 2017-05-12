Китайцы проверяют возможность проживания людей на Луне в течение 200 суток

PanARMENIAN.Net - Китай вышел на новый этап реализации своей программы освоения космического пространства, приступив к моделированию в земных условиях длительного пребывания человека на постоянной лунной станции. Группа студентов поселилась в специально сконструированном модуле, чтобы опробовать условия существования на Луне сроком до 200 суток. Они будут жить в полной изоляции от Земли.

Четыре студента космического университета в городе Бейхан заняли 10 мая места в модуле под названием «Югонь-1» («Лунный дворец»). Они проведут в кабине около 60 суток, после чего их сменит другая группа, которая пробудет в ней уже 200 суток. Затем первая четверка вернется еще на 105 суток, пишет BBC со ссылкой на агентство Синьхуа.

Одной из главных целей этого эксперимента является выяснение того, способны ли лунные колонисты в течение длительного времени существовать самодостаточно, не пользуясь внешней поддержкой.

Отходы человеческой деятельности будут обрабатываться в биореакторах с участием процессов ферментации, а затем использоваться в качестве удобрений для выращивания овощей и злаков. Экспериментальная лунная станция будет состоять из двух сельскохозяйственных модулей и жилого помещения, в котором четыре спальных отсека, одна общая комната, ванная, отсек по переработке отходов и комната для животных.

Хотя эксперименты в «Лунном дворце» и ставят цель подготовить лунных колонистов к длительному пребыванию на Луне, Китай не планирует отправить пилотируемую экспедицию на спутник Земли по крайней мере в течение ближайших 10 лет.

В октябре 2016 года в КНР состоялся запуск корабля с двумя членами экипажа, который состыковался с орбитальной станцией «Тяньгун-2» и провел на орбите 30 суток, что составило рекорд в китайской космонавтике. Китай является третьей страной после США и России, которая имеет собственную программу пилотируемых космических полетов. В 2013 году произведена первая посадка на Луну китайской станции «Чанъэ-3» с луноходом «Юйту».

КНР не была принята в проект использования Международной космической станции из-за опасений, связанных с военной ориентацией ее космической программы.