Китайцы проверяют возможность проживания людей на Луне в течение 200 суток
12 мая 2017 - 11:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Китай вышел на новый этап реализации своей программы освоения космического пространства, приступив к моделированию в земных условиях длительного пребывания человека на постоянной лунной станции. Группа студентов поселилась в специально сконструированном модуле, чтобы опробовать условия существования на Луне сроком до 200 суток. Они будут жить в полной изоляции от Земли.
Четыре студента космического университета в городе Бейхан заняли 10 мая места в модуле под названием «Югонь-1» («Лунный дворец»). Они проведут в кабине около 60 суток, после чего их сменит другая группа, которая пробудет в ней уже 200 суток. Затем первая четверка вернется еще на 105 суток, пишет BBC со ссылкой на агентство Синьхуа.
Одной из главных целей этого эксперимента является выяснение того, способны ли лунные колонисты в течение длительного времени существовать самодостаточно, не пользуясь внешней поддержкой.
Отходы человеческой деятельности будут обрабатываться в биореакторах с участием процессов ферментации, а затем использоваться в качестве удобрений для выращивания овощей и злаков. Экспериментальная лунная станция будет состоять из двух сельскохозяйственных модулей и жилого помещения, в котором четыре спальных отсека, одна общая комната, ванная, отсек по переработке отходов и комната для животных.
Хотя эксперименты в «Лунном дворце» и ставят цель подготовить лунных колонистов к длительному пребыванию на Луне, Китай не планирует отправить пилотируемую экспедицию на спутник Земли по крайней мере в течение ближайших 10 лет.
В октябре 2016 года в КНР состоялся запуск корабля с двумя членами экипажа, который состыковался с орбитальной станцией «Тяньгун-2» и провел на орбите 30 суток, что составило рекорд в китайской космонавтике. Китай является третьей страной после США и России, которая имеет собственную программу пилотируемых космических полетов. В 2013 году произведена первая посадка на Луну китайской станции «Чанъэ-3» с луноходом «Юйту».
КНР не была принята в проект использования Международной космической станции из-за опасений, связанных с военной ориентацией ее космической программы.
Самое значимое
Двенадцатилетняя девочка Раджгаури Павар из графства Чешир набрала 162 балла на тестировании, определяющем коэффициента интеллекта.
Несмотря на рост негатива со стороны Турции, Вашингтон продолжает видеть в курдах незаменимых союзников на следующем этапе кампании против «Исламского государства» - шагов в направлении Ракки
Власти Венеции установят специальные устройства для подсчета многочисленных туристов, ежедневно приезжающих в город, который вместе с Венецианской лагуной входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Аграмунт не пришел на заседание уставного органа ассамблеи — Бюро, где, как ожидалось, он мог объявить о своей отставке из-за поездки в Сирию в марте
Partner news
Последние новости
Власти Калифорнии выделят $1 млн на строительство Армяно-американского музея Губернатор штата Калифорния Джерри Браун 27 июня утвердил бюджет 2016-2017 финансового года, из которого $1 млн будет выделен на строительство Армяно-американского музея в Глендейле
Джеки Чан и Сталлоне сыграют вместе в новом фильме Известные американские актеры Джеки Чан и Сильвестр Сталлоне сыграют вместе в новом боевике.
Тренер «Тоттенхэма» Почеттино признан лучшим тренером АПЛ в апреле В борьбе за это звание аргентинец обошел Марку Силву («Халл»), Жозе Моуриньо («Манчестер Юнайтед»), Крейга Шекспира («Лестер») и Антонио Конте («Челси»).
Из банков России вывели 1 млрд рублей под залог бочек с водой МВД России задержало сотрудников трех коммерческих банков, которые выдавали заведомо невозвратные кредиты под залог бочек с водой.