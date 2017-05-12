Арцвик из Армении выступит 5-й в финале «Евровидения»
12 мая 2017 - 12:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Певица Арцвик, представляющая Армению на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, выступит в финале шоу 13 мая под номером 5. Она исполнит песнюFly with me (Летай со мной).
По итогам первого полуфинала 9 мая Арцвик прошла в финал.
В финале будут соревноваться 26 стран: Израиль, Польша, Белоруссия, Австрия, Армения, Нидерланды, Молдова, Венгрия, Италия, Дания, Португалия, Азербайджан, Хорватия, Австралия, Греция, Испания, Норвегия, Британия, Кипр, Румыния, Германия, Украина, Бельгия, Швеция, Болгария и Франция.
Ранее сообщалось, что международные букмекеры включили певицу Арцвик, представляющую Армению на «Евровидении-2017», в число фаворитов конкурса.
Армения принимает участие в конкурсе «Евровидение» с 2006 года. Лучшие результаты – четвертое место, показали певица Сирушо в 2008 году и Арам MP3 (Арам Саркисян) в 2014 году.
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