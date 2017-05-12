Хогланд: Минская группа ОБСЕ посетит регион в июне

PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят регион в июне, или в самом начале июля. Об этом заявил в Вашингтоне временный сопредседатель МГ ОБСЕ от США, посол Ричард Хогланд, пишет Trend.

Ранее он заявил, что несмотря на разногласия между Россией и США, обе страны тесно сотрудничают в вопросе урегулирования карабахского конфликта. По словам временного сопредседателя МГ ОБСЕ, сейчас посредники пытаются возобновить полноценные переговоры между сторонами.

«Наша работа состоит в том, чтобы создать такую атмосферу доверия, которая позволила бы обеим сторонам сесть за стол переговоров», - заявил дипломат.

Ранее глава МИД Армении Эдвард Налбандян заявил, что ожидается визит сопредседателей Миской группы ОБСЕ в регион.По его словам, после визита сопредседателей будет решено, есть ли необходимость во встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

28 апреля при посредничестве России, министры иностранных дел Армении, РФ и Азербайджана обсудили в Москве карабахское урегулирование, договорившись продолжить контакты по всем обсуждавшимся вопросам. На встрече продолжилось обсуждение перспектив продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию. Была подчеркнута необходимость выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в апреле и июне 2016 года.

По итогам трехсторонних переговоров министров России, Азербайджана и Армении прошла их встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ — послами России, США и Франции, а также представителем действующего председателя ОБСЕ, в ходе которой состоялся обмен мнениями о положении дел в нагорно-карабахском урегулировании.