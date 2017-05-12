Первая выставка армянских комиксов в Москве откроется 16 мая
12 мая 2017 - 12:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Выставка работ известного армянского художника-комиксиста Тиграна Мангасаряна пройдет в Москве в рамках международного фестиваля рисованных историй «КомМиссия». Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.
Выставка пройдет с 16 по 21 мая в рамках в Музее Москвы. 21 мая Мангасарян проведёт мастер-класс в Российской государственной библиотеке для молодежи (РГБМ).
«Тигран Мангасарян не боится поднимать серьёзные и важные темы. Так, графические романы Тиграна «До Аукциона душ (Аврора)» и «Молчание. Приказ Константинополю» рассказывают об одном из самых страшных исторических событий – Геноциде армян.
Среди других тем, представленных в работах художника: история Апостольской церкви, Армения в 1990-е, а также непростая жизнь армянской интеллигенции в советские годы» - говорится в сообщении организаторов выставки.
Художник также представит свои новые работы, в частности, долгожданный комикс на автобиографию его отца, побывавшем в немецких концлагерях.
Организаторы фестиваля надеются, что данная экспозиция откроет дорогу для армянского комикса в России.
«Армянский комикс, в целом, кажется нам удивительным и многогранным явлением, которое, определённо, заслуживает внимания и зрительской любви», – отмечается в сообщении.
На выставке также будут представлены экспозиции художников из Франции, Бельгии, Кубы, США, Сербии, Испании, Великобритании, Чехии и Финляндии.
«Молчание. Приказ Константинополю» Тиграна Мангасаряна вышла в свет в издательстве «ПринтИнфо» в 2005 году и стала дебютным армянским графическим произведением о Геноциде. В ней впервые представлен весь масштаб потерь, понесенных армянским народом в период с 1894 по 1923 гг.
Идея о выпуске графического издания возникла, когда сценарий написал Рубен Цатурян, который не раз говорил, что работать в новом жанре и со столь объемным материалом было нелегко. Геноцид показан в книге на истории семьи Арутюна Парташяна - одного из жертв трагедии 1915 года.
Самое значимое
Армянская участница Арцвик вышла в финал международного конкурса «Евровидение-2017» с песней Fly with me.
Песни легендарной Эллы Фицджеральд прозвучат в исполнении петербургского джазового квартета Ваагна Айрапетяна, симфонического оркестра театра оперы и балета им. Спендиаряна.
5 мая в 14:30 пройдет творческая встреча с фотографом Валерием Плотниковым, которого называют свидетелем «уходящей эпохи».
По итогам голосования первого дня репетиций Армения набрала 100 голосов, на втором месте оказалась Молдова (69 голосов), на третьем – Кипр (40 голосов).
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Власти Калифорнии выделят $1 млн на строительство Армяно-американского музея Губернатор штата Калифорния Джерри Браун 27 июня утвердил бюджет 2016-2017 финансового года, из которого $1 млн будет выделен на строительство Армяно-американского музея в Глендейле
Референдум о независимости Иракского Курдистана может пройти осенью 2017 года Референдум по независимости Иракского Курдистана возможно пройдет в октябре-ноябре 2017 года.
Силы самообороны сирийских курдов вывесили флаги России на границе с Турцией Флаги Сирии и России вывесили в контролируемом силами самообороны сирийских курдов районе Африн провинции Алеппо, в непосредственной близости от границы с Турцией.
Тренер «Тоттенхэма» Почеттино признан лучшим тренером АПЛ в апреле В борьбе за это звание аргентинец обошел Марку Силву («Халл»), Жозе Моуриньо («Манчестер Юнайтед»), Крейга Шекспира («Лестер») и Антонио Конте («Челси»).