Глава Нацразведки США предупреждает о возможных масштабных военных действиях в Карабахе в 2017 году

PanARMENIAN.Net - Существует угроза начала крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта в 2017 году. Об этом предупредил директор национальной разведки США Дэниел Р. Коутс в докладе, опубликованном 11 мая.

В докладе отмечается, что напряженность в отношениях между Арменией и Азербайджаном из-за Карабаха резко увеличилась в апреле 2016 года, а нежелание обеих сторон идти на компромисс в урегулировании карабахского конфликта и рост внутреннего давления в республиках свидетельствуют о том, что возможность крупномасштабных военных действий будет сохраняться в 2017 году.

«Продолжительные экономические трудности в Азербайджане могут стать вызовом режиму и увеличить тенденцию по подавлению инакомыслия для сохранения власти, пока в стране пытаются сбалансировать отношения с РФ, Ираном и Западом»,- говорится в докладе Коутса.

В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.