Граждане РА могут водить автомобили в России по армянским удостоверениям
12 мая 2017 - 13:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Граждане Армении с могут без препятствий водить транспортные средства на территории России как по национальным по водительским удостоверениям РА, так и международным. Об этом сообщили в полиции Армении.
Отмечается, что согласно подписанной 8 ноября 1968 года в Вене конвенции «О дорожном движении» и дальнейшими ее изменениями и дополнениями, соответствующие требованиям водительских прав национальные и международные водительские права РА являются действительными во всех странах-членах конвенции (в том числе, в странах-членах Евразийского экономического союза, в частности, в Российской Федерации).
То есть, граждане Армении могут без препятствий водить транспортные средства на территории Российской Федерации как по национальным водительским удостоверениям Республики Армения, так и международным (вместе с национальным).
Относительно реализации предпринимательской или трудовой деятельности на территории какой-либо страны, связанной непосредственно с вождением транспортного средства (например, работа таксистом или водителем маршрутного автобуса, или экспедитором) , то в этом случае вопрос применения водительского удостоверения регулируется законодательством данной страны.
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