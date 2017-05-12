В Армении впервые пройдет открытый розыгрыш Кубка сверхлегкой моторной авиации

PanARMENIAN.Net - 13 мая в Армении впервые пройдет открытый розыгрыш Кубка сверхлегкой моторной авиацииОб этом сообщил в беседе с PanARMENIAN.Net председатель Федерации парапланеризма Армен Саргсян.

«За Кубок поборются 10 спортсменов, четверо из которых представляют Россию», - отметил он.

Саргсян отметил, что Армению будут представлять выпускники школы парапланеристов Арман Сагателян, Амаяк Петросян, Армен Саркисян и т.д.

Саркисян отметил, что жюри будет международным: Альберт Алексеев из России,и еще один тренер из Армении.

Кубок будет проходить на специально подготовленной территории по соседству с городом Егвардом.

В 2016 году 150 парапланеристов из 24 стран мира приняли участие в международных соревнованиях, которые прошли на вершине армянской горы Тегенис.