В Армении впервые пройдет открытый розыгрыш Кубка сверхлегкой моторной авиации
12 мая 2017 - 14:23 AMT
PanARMENIAN.Net - 13 мая в Армении впервые пройдет открытый розыгрыш Кубка сверхлегкой моторной авиацииОб этом сообщил в беседе с PanARMENIAN.Net председатель Федерации парапланеризма Армен Саргсян.
«За Кубок поборются 10 спортсменов, четверо из которых представляют Россию», - отметил он.
Саргсян отметил, что Армению будут представлять выпускники школы парапланеристов Арман Сагателян, Амаяк Петросян, Армен Саркисян и т.д.
Саркисян отметил, что жюри будет международным: Альберт Алексеев из России,и еще один тренер из Армении.
Кубок будет проходить на специально подготовленной территории по соседству с городом Егвардом.
В 2016 году 150 парапланеристов из 24 стран мира приняли участие в международных соревнованиях, которые прошли на вершине армянской горы Тегенис.
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